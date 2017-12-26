Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Ваге 45
Шмейхель 65
2:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 37
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
26 дек. 2017, 18:00 МСК
26.12.2017, 18:00 МСК
вторник
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
13
Ваге
Молла Ваге
45'
45'
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
35
Бахман
Даниэль Бахман
5
Предль
Себастьян Предль
25
Холебас
Хосе Холебас
29
Капу
Этьенн Капу
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
17
Синклэйр
Джером Синклэйр
18
Грэй
Андре Грэй
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
65'
65'
90
16
Драгович
Александар Драгович
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
10
Кинг
Энди Кинг
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
37'
37'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
28
Фукс
Кристиан Фукс
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
7
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
19
Слимани
Ислам Слимани