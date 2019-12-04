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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 55
Мэддисон 90
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
4 дек. 2019, 22:30 МСК
4.12.2019, 22:30 МСК
среда
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
55'
55'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90'
90'
90
17
Перес
Айосе Перес
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
15
Барнс
Харви Барнс
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
20
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
11
Масина
Адам Масина
90
9
Дини
Трой Дини
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
36
Фулкье
Димитри Фулкье
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
20
Кина
Домингуш Кина
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй