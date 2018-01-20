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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 39
Марез 90
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
20 янв. 2018, 18:00 МСК
20.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
16
Драгович
Александар Драгович
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
90
18
Амарти
Даниэль Амарти
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
39'
39'
90
26
Марез
Рияд Марез
90'
90'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
28
Фукс
Кристиан Фукс
14
Силва
Адриен Силва
7
Грей
Демарай Грей
33
Диабате
Фуссейни Диабате
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
13
Ваге
Молла Ваге
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
35
Бахман
Даниэль Бахман
5
Предль
Себастьян Предль
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
29
Капу
Этьенн Капу
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
17
Синклэйр
Джером Синклэйр
18
Грэй
Андре Грэй