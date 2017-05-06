Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ндиди 38
Марез 58
Олбрайтон 90
3:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
6 мая 2017, 17:00 МСК
6.05.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
6
Хут
Роберт Хут
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90'
90'
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
67
25
Ндиди
Онини Ндиди
38'
38'
90
26
Марез
Рияд Марез
58'
58'
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
63
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
7
Муса
Ахмед Муса
19
Слимани
Ислам Слимани
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
72
22
Янмат
Дэрил Янмат
90
29
Капу
Этьенн Капу
67
8
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
90
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
84
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
42
Элефтериу
Эндрю Элефтериу
11
Бехрами
Валон Бехрами
47
Перейра
Дион Перейра
9
Дини
Трой Дини
10
Саксесс
Исаак Саксесс