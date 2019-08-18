Матч завершен
Унион
Берлин
0:4
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хальстенберг 16
Забитцер 31
Вернер 42
Нкунку 69
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
18 авг. 2019, 19:00 МСК
18.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
46
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
21
Прёмель
Гриша Прёмель
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
69
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
58
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
3
Суботич
Невен Суботич
14
Райхель
Кен Райхель
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
8
Меес
Йосуа Меес
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
44
Кампль
Кевин Кампль
73
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
16'
16'
90
11
Вернер
Тимо Вернер
42'
42'
65
7
Забитцер
Марсель Забитцер
31'
31'
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
62
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
6
Конате
Ибраима Конате
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
27
Лаймер
Конрад Лаймер
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
69'
8
Айдара
Амаду Айдара
20
Кунья
Матеус Кунья