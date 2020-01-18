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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 51
Забитцер 57
Вернер 83
3:1
Матч завершен
Унион
Берлин
Бюлтер 10
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
18 янв. 2020, 20:30 МСК
18.01.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
57'
57'
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
14
Адамс
Тайлер Адамс
90
11
Вернер
Тимо Вернер
51'
83'
51', 83'
90
21
Шик
Патрик Шик
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
19
Вольф
Ханнес Вольф
8
Айдара
Амаду Айдара
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
10'
10'
90
Запасные
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
14
Райхель
Кен Райхель
23
Кроос
Феликс Кроос
18
Малли
Юнус Малли
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер