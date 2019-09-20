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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Рассказов 13
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
20 сент. 2019, 17:30 МСК
20.09.2019, 17:30 МСК
пятница
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
65
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
2
Круговой
Данил Круговой
90
23
Емельянов
Данила Емельянов
80
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
10
Тилль
Оливье Тилль
78
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
5
Йокич
Боян Йокич
3
Аликин
Павел Аликин
9
Терентьев
Денис Терентьев
77
Алиев
Азер Алиев
22
Голубев
Артем Голубев
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
99
Козлов
Андрей Козлов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
Спартак
мин
20
Шюррле
Андре Шюррле
81
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
58
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
98
Максименко
Александр Максименко
90
19
Понсе
Эсекьель Понсе
69
92
Рассказов
Николай Рассказов
13'
13'
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
8
Тиль
Гус Тиль
90
6
Айртон
Айртон
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
38
Ещенко
Андрей Ещенко
56
Гапонов
Илья Гапонов
39
Маслов
Павел Маслов
49
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
17
Бакаев
Солтмурад Бакаев
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
79
Руденко
Александр Руденко
23
Ларссон
Джордан Ларссон