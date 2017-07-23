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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
23 июля 2017, 15:00 МСК
23.07.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
65
3
Аликин
Павел Аликин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
79
98
Обляков
Иван Обляков
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
61
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
75
Никитин
Алексей Никитин
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
3
Петкович
Марко Петкович
64
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
71
71
Попов
Ивелин Попов
90
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
68
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
81
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
38
Ещенко
Андрей Ещенко
18
Кутепов
Илья Кутепов
17
Тигиев
Георгий Тигиев
8
Глушаков
Денис Глушаков
7
Джано
Джано
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
69
Давыдов
Денис Давыдов