Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Фатай 39
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
25 сент. 2016, 17:00 МСК
25.09.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
33
Маурисио
Маурисио
67
47
Зобнин
Роман Зобнин
76
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
11
Фернандо
Фернандо
90
7
Джано
Джано
90
10
Промес
Квинси Промес
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
35
Таски
Сердар Таски
64
Кутин
Денис Кутин
71
Попов
Ивелин Попов
5
Ромуло
Ромуло
69
Давыдов
Денис Давыдов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Уфа
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
5
Васин
Виктор Васин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
98
Обляков
Иван Обляков
65
21
Фатай
Кеинде Фатай
39'
39'
74
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
4
Никитин
Алексей Никитин
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
10
Марсиньо
Марсиньо