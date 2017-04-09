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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Обляков 85
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Глушаков 38
Промес 56
Мельгарехо 90
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
9 апр. 2017, 14:00 МСК
9.04.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
4
Никитин
Алексей Никитин
82
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
3
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
93
Карп
Кэтэлин Карп
46
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
57
57
Кротов
Вячеслав Кротов
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
45
Пуцко
Александр Пуцко
2
Филин
Александр Филин
22
Патрашко
Виктор Патрашко
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
98
Обляков
Иван Обляков
85'
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
38'
38'
90
10
Промес
Квинси Промес
56'
56'
90
12
Адриано
Луис Адриано
46
9
Зе Луиш
Зе Луиш
51
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
57
Селихов
Александр Селихов
38
Ещенко
Андрей Ещенко
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
17
Тигиев
Георгий Тигиев
33
Маурисио
Маурисио
19
Самедов
Александр Самедов
7
Джано
Джано
71
Попов
Ивелин Попов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90'