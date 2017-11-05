Матч завершен
Спартак
Москва
Фернандо 37
Промес 63
Адриано 79
3:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 10
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
5 нояб. 2017, 19:00 МСК
5.11.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
37'
37'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
86
71
Попов
Ивелин Попов
75
10
Промес
Квинси Промес
63'
63'
90
12
Адриано
Луис Адриано
79'
79'
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
98
Максименко
Александр Максименко
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
69
Давыдов
Денис Давыдов
99
Роша
Педро Роша
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
67
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
89
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
67
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
10'
10'
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
55
Табидзе
Джемал Табидзе
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
93
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
21
Фатай
Кеинде Фатай