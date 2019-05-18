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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Алвеш 15
Мишкич 87
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
18 мая 2019, 14:00 МСК
18.05.2019, 14:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
66
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
37
8
Карп
Кэтэлин Карп
46
29
Тилль
Оливье Тилль
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
33
Сухов
Александр Сухов
15
Пуцко
Александр Пуцко
56
Круговой
Данил Круговой
13
Засеев
Азамат Засеев
77
Алиев
Азер Алиев
19
Пауревич
Иван Пауревич
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
6
Салатич
Веролюб Салатич
57
Кротов
Вячеслав Кротов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
60
Козлов
Савелий Козлов
90
12
Малых
Андрей Малых
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
87'
87'
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
15'
15'
90
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
29
Афонин
Вадим Афонин
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан