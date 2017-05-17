Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Афонин 90
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Сухов 90
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
17 мая 2017, 17:30 МСК
17.05.2017, 17:30 МСК
среда
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
1
Руденко
Александр Руденко
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
9
Парняков
Владимир Парняков
90
12
Малых
Андрей Малых
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
68
29
Афонин
Вадим Афонин
90'
90'
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
86
50
Драгун
Станислав Драгун
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
90
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
15
Андреев
Дмитрий Андреев
27
Бордачев
Максим Бордачев
4
Жунич
Ивица Жунич
24
Коронов
Игорь Коронов
8
Шогенов
Марат Шогенов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Бреев
Сергей Бреев
48
Григорьев
Максим Григорьев
10
Саная
Анзор Саная
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
33
Сухов
Александр Сухов
90'
90'
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
81
21
Фатай
Кеинде Фатай
77
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
31
Беленов
Александр Беленов
45
Пуцко
Александр Пуцко
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
93
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов