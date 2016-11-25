Матч завершен
Уфа
Уфа
Ваньек 39
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
25 нояб. 2016, 17:00 МСК
25.11.2016, 17:00 МСК
пятница
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Васин
Виктор Васин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
73
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
39'
39'
80
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
4
Никитин
Алексей Никитин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
98
Обляков
Иван Обляков
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
57
Кротов
Вячеслав Кротов
10
Марсиньо
Марсиньо
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
4
Жунич
Ивица Жунич
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
5
Воробьев
Роман Воробьев
90
23
Бреев
Сергей Бреев
72
24
Коронов
Игорь Коронов
85
90
Делькин
Артем Делькин
63
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
20
Померко
Алексей Померко
9
Парняков
Владимир Парняков
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Бамба
Якуба Бамба
10
Саная
Анзор Саная