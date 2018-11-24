Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Сутормин 81
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
24 нояб. 2018, 16:30 МСК
24.11.2018, 16:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
81'
81'
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
77
Маляров
Никита Маляров
90
10
Попович
Денис Попович
80
7
Деспотович
Джордже Деспотович
79
Запасные
91
Фролов
Евгений Фролов
1
Руденко
Александр Руденко
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
31
Шахов
Виталий Шахов
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
23
Бреев
Сергей Бреев
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
56
Круговой
Данил Круговой
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
32
6
Салатич
Веролюб Салатич
86
29
Тилль
Оливье Тилль
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
4
Никитин
Алексей Никитин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
13
Засеев
Азамат Засеев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
57
Кротов
Вячеслав Кротов
11
Бизяк
Ловро Бизяк