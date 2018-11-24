Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Сутормин 81
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
24 нояб. 2018, 16:30 МСК
24.11.2018, 16:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
81'
81'
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
77
Маляров
Никита Маляров
90
10
Попович
Денис Попович
80
7
Деспотович
Джордже Деспотович
79
Запасные
91
Фролов
Евгений Фролов
1
Руденко
Александр Руденко
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
31
Шахов
Виталий Шахов
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
23
Бреев
Сергей Бреев
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
56
Круговой
Данил Круговой
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
32
6
Салатич
Веролюб Салатич
86
29
Тилль
Оливье Тилль
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
4
Никитин
Алексей Никитин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
13
Засеев
Азамат Засеев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
57
Кротов
Вячеслав Кротов
11
Бизяк
Ловро Бизяк