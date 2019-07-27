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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Фомин 21
Полуяхтов 33
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Мияилович 25
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
27 июля 2019, 14:00 МСК
27.07.2019, 14:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
99
Козлов
Андрей Козлов
74
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
74
Фомин
Даниил Фомин
21'
21'
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
10
Тилль
Оливье Тилль
82
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Чернов
Алексей Чернов
5
Йокич
Боян Йокич
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
13
Засеев
Азамат Засеев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
91
Власов
Андрей Власов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Емельянов
Данила Емельянов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
70
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
33'
33'
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
25'
25'
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
74
50
Карпов
Максим Карпов
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
7
Соболев
Александр Соболев
84
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
33
Конюхов
Евгений Конюхов
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Сергей Терехов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
28
Антон
Пол Антон
52
Смирнов
Данила Смирнов
99
Канунников
Максим Канунников
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич