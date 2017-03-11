Матч завершен
Уфа
Уфа
Пауревич 6
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
11 марта 2017, 11:30 МСК
11.03.2017, 11:30 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
45
Пуцко
Александр Пуцко
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
6'
6'
90
93
Карп
Кэтэлин Карп
60
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
77
44
Игбун
Сильвестр Игбун
65
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
1
Бородько
Михаил Бородько
5
Йокич
Боян Йокич
4
Никитин
Алексей Никитин
2
Филин
Александр Филин
22
Патрашко
Виктор Патрашко
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
98
Обляков
Иван Обляков
21
Фатай
Кеинде Фатай
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
86
6
Надсон
Надсон
90
17
Зуев
Александр Зуев
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
77
11
Глеб
Александр Глеб
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
Запасные
88
Шильников
Виталий Шильников
13
Конюхов
Евгений Конюхов
15
Зотов
Георгий Зотов
40
Божин
Сергей Божин
19
Бато
Шелдон Бато
9
Чочиев
Алан Чочиев
22
Цвейба
Сандро Цвейба
21
Зинков
Вячеслав Зинков
9
Садик
Берат Садик
28
Кудряшов
Павел Кудряшов
98
Визнович
Илья Визнович