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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Бизяк 25
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
30 нояб. 2019, 14:00 МСК
30.11.2019, 14:00 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
99
Канунников
Максим Канунников
68
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
46
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
5
Лысцов
Виталий Лысцов
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
9
Радонич
Деян Радонич
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Сергей Терехов
50
Карпов
Максим Карпов
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
10
Терехов
Антон Терехов
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
67
77
Алиев
Азер Алиев
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
10
Тилль
Оливье Тилль
55
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
25'
25'
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Чернов
Алексей Чернов
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
9
Терентьев
Денис Терентьев
22
Голубев
Артем Голубев
99
Козлов
Андрей Козлов
23
Емельянов
Данила Емельянов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани