Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 83
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
26 авг. 2016, 18:30 МСК
26.08.2016, 18:30 МСК
пятница
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
6
Надсон
Надсон
85
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
77
Ткачев
Сергей Ткачев
79
29
Бруно
Джанни Бруно
52
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
19
Бато
Шелдон Бато
8
Корниленко
Сергей Корниленко
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
98
Визнович
Илья Визнович
23
Мбакогу
Джерри Мбакогу
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Васин
Виктор Васин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
13
Засеев
Азамат Засеев
79
60
Зубарев
Владимир Зубарев
69
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
75
44
Игбун
Сильвестр Игбун
83'
83'
90
Запасные
11
Лопес
Диего Лопес
71
Лунев
Андрей Лунев
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
98
Обляков
Иван Обляков
77
Батютин
Андрей Батютин
57
Кротов
Вячеслав Кротов
21
Фатай
Кеинде Фатай
10
Марсиньо
Марсиньо