Матч завершен
Уфа
Уфа
Никитин 57
Пауревич 66
Йокич 67
3:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Лескано 64
Полуяхтов 81
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
10 марта 2018, 14:00 МСК
10.03.2018, 14:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
67'
67'
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
35
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
66'
66'
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
46
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
4
Никитин
Алексей Никитин
57'
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
10
Сейдахмет
Еркебулан Сейдахмет
Анжи
мин
6
Антон
Пол Антон
90
47
Лория
Георгий Лория
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
81'
81'
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
14
Армаш
Игорь Армаш
79
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
8
Хубулов
Арсен Хубулов
72
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
64'
64'
90
Запасные
1
Сугробов
Владимир Сугробов
98
Будаков
Александр Будаков
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
95
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
77
Жилов
Ислам Жилов
17
Чансельор
Джон Чансельор
13
Глебов
Данил Глебов
49
Прудников
Александр Прудников
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Будковский
Филипп Будковский
90
Калмыков
Амур Калмыков