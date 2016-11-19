Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Ваньек 63
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
19 нояб. 2016, 17:00 МСК
19.11.2016, 17:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
77
Тигиев
Георгий Тигиев
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
87
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
69
14
Бериша
Бернард Бериша
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
10
Иличевич
Иво Иличевич
69
99
Обертан
Габриэль Обертан
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Юрченко
Давид Юрченко
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
26
Шандао
Шандао
8
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
88
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
20
Мутари
Амаду Мутари
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
15
Щербак
Дмитрий Щербак
94
Боли
Янник Боли
91
Яковлев
Павел Яковлев
28
Будковский
Филипп Будковский
Уфа
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Васин
Виктор Васин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
76
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
63'
63'
90
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
98
Обляков
Иван Обляков
82
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
57
Кротов
Вячеслав Кротов
10
Марсиньо
Марсиньо