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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Лескано 18
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
25 авг. 2017, 20:00 МСК
25.08.2017, 20:00 МСК
пятница
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
98
Будаков
Александр Будаков
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
80
88
Маркелов
Иван Маркелов
57
19
Долгов
Павел Долгов
68
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
18'
18'
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
47
Лория
Георгий Лория
21
Багаев
Алан Багаев
45
Фибел
Томас Фибел
8
Хубулов
Арсен Хубулов
6
Карасев
Павел Карасев
77
Гулиев
Аяз Гулиев
25
Паном
Гаточ Паном
49
Прудников
Александр Прудников
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Базелюк
Константин Базелюк
10
Липартия
Джаба Липартия
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
46
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
75
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
63
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
4
Никитин
Алексей Никитин
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов