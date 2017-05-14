Матч завершен
Уфа
Уфа
Стоцкий 34
Фатай 90
2:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Будковский 41
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
14 мая 2017, 16:30 МСК
14.05.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
89
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
48
98
Обляков
Иван Обляков
74
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
34'
34'
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
33
Сухов
Александр Сухов
4
Никитин
Алексей Никитин
45
Пуцко
Александр Пуцко
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
87
Безденежных
Игорь Безденежных
93
Карп
Кэтэлин Карп
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
21
Фатай
Кеинде Фатай
90'
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
46
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
62
28
Будковский
Филипп Будковский
41'
41'
82
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
14
Дудиев
Аслан Дудиев
10
Кацаев
Адлан Кацаев
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
Лях
Андрей Лях
21
Батов
Максим Батов
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
19
Долгов
Павел Долгов