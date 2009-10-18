Матч завершен
Удинезе
Удине
Лоди 8
1:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Тирибокки 4
Де Ашентис 73
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
18 окт. 2009, 16:00 МСК
18.10.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Пьерпаоли
Никола Пьерпаоли
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
73
0
Баста
Душан Баста
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Лоди
Франческо Лоди
8'
8'
67
0
Корради
Бернардо Корради
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Сапата
Кристиан Сапата
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
73'
73'
78
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
4'
4'
81
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Лаюн
Мигель Лаюн
0
Мадонна
Никола Мадонна
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
0
Чераволо
Фабио Чераволо
0
Тибони
Кристиан Тибони