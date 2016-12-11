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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Куртич 47
1:3
Матч завершен
Удинезе
Удине
Сапата 45
Фофана 72
Теро 87
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
11 дек. 2016, 17:00 МСК
11.12.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
80
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
19
Кессье
Франк Кессье
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
47'
47'
77
24
Конти
Андреа Конти
73
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
47
Мацциини
Стефано Мацциини
30
Басси
Давиде Басси
93
Драме
Букари Драме
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
88
Грасси
Альберто Грасси
11
Фройлер
Ремо Фройлер
99
Латте Лат
Эммануэль Латте Лат
98
Капоне
Кристиан Капоне
9
Пешич
Александар Пешич
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
6
Фофана
Секо Фофана
72'
72'
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
52
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
26
Кумс
Свен Кумс
83
77
Теро
Сирил Теро
87'
87'
90
9
Сапата
Дуван Сапата
45'
45'
65
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
Запасные
25
Перисан
Самуэле Перисан
22
Скуффет
Симоне Скуффет
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
2
Ваге
Молла Ваге
53
Аднан
Али Аднан
37
Фараони
Давиде Фараони
10
де Пауль
Родриго де Пауль
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
14
Янкто
Якуб Янкто
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица