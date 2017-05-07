Матч завершен
Удинезе
Удине
Перица 53
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
7 мая 2017, 13:30 МСК
7.05.2017, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
99
Балич
Андрия Балич
61
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
72
18
Перица
Стипе Перица
53'
53'
76
Запасные
25
Перисан
Самуэле Перисан
22
Скуффет
Симоне Скуффет
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
34
Силва
Габриэль Силва
26
Кумс
Свен Кумс
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
62
27
Куртич
Ясмин Куртич
56
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
45
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
31
Росси
Франческо Росси
95
Бастони
Алессандро Бастони
87
Мунье
Антони Мунье
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
94
Мелегони
Филиппо Мелегони
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич