Труа - ПСЖ: 13 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Труа
Труа
0:1

Труа - ПСЖ: 13 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
13 апр. 2013, 18:00 МСК
13.04.2013, 18:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

03.03.2018 03 марта 2018 сб 19:00
Труа
0 : 2
ПСЖ
03.03.2018 03 марта 2018 сб 19:00
Труа
0
ПСЖ
2
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Труа
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:00
ПСЖ
2
Труа
0
13.03.2016 13 марта 2016 вс 16:00
Труа
0 : 9
ПСЖ
13.03.2016 13 марта 2016 вс 16:00
Труа
0
ПСЖ
9
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 19:00
ПСЖ
4 : 1
Труа
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 19:00
ПСЖ
4
Труа
1
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 18:00
Труа
0 : 1
ПСЖ
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 18:00
Труа
0
ПСЖ
1
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 19:00
ПСЖ
4 : 0
Труа
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 19:00
ПСЖ
4
Труа
0

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