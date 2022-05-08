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Лига 1
ПСЖ VS Труа
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ПСЖ - Труа: 08 мая 2022 смотреть онлайн
ПСЖ
Париж
-:-
ПСЖ - Труа: 08 мая 2022 смотреть онлайн
Труа
Труа
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
8 мая 2022, -:- МСК
8.05.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Предварительный состав
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ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
31
Дагба
Колин Дагба
10
Неймар
Неймар
15
Перейра
Данилу Перейра
21
Эррера
Андер Эррера
12
Рафинья
Рафинья
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
4
Керер
Тило Керер
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
19
Сарабия
Пабло Сарабия
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
9
Икарди
Мауро Икарди
-
18
Кен
Мойзе Кен
-
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Труа
мин
1
Желязны
Эрвин Желязны
23
Траоре
Шарль Траоре
24
Жиродо
Джимми Жиродо
22
Эрейе
Кристоф Эрейе
10
Ниве
Бенжамин Ниве
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
6
Азамум
Карим Азамум
27
Конфа
Алуа Конфа
29
Грандсир
Самуэль Грандсир
Запасные
4
Вискаррондо
Освальдо Вискаррондо
-
17
Обьянг
Жоанн Обьянг
-
14
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
28
Пеле
Брайан Пеле
-
26
Ньян
Адама Ньян
-
Прошлые матчи
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
Труа
0 : 2
ПСЖ
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
Труа
0
ПСЖ
2
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Труа
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:00
ПСЖ
2
Труа
0
13.03.2016
13 марта 2016
вс
16:00
Труа
0 : 9
ПСЖ
13.03.2016
13 марта 2016
вс
16:00
Труа
0
ПСЖ
9
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
19:00
ПСЖ
4 : 1
Труа
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
19:00
ПСЖ
4
Труа
1
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
18:00
Труа
0 : 1
ПСЖ
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
18:00
Труа
0
ПСЖ
1
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
19:00
ПСЖ
4 : 0
Труа
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
19:00
ПСЖ
4
Труа
0
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
#
Новости матча
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48