Матч завершен
Труа
Труа
0:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
19 дек. 2015, 22:00 МСК
19.12.2015, 22:00 МСК
суббота
Вильфред Бьен
Вильфред Бьен
Главный Судья
Составы
Труа
мин
40
Пи
Жесси Пи
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
35
Дабо
Мухамаду Дабо
90
31
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
23
Камю
Фабьен Камю
59
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
90
25
Азамум
Карим Азамум
83
8
Дарбио
Стефан Дарбио
76
21
Кабо
Джимми Кабо
90
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
29
Отон
Куэнтин Отон
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
4
Аяссе
Томас Аяссе
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
7
Кур
Йоанн Кур
13
Переа
Брайан Переа
Монако
мин
16
Нарди
Пауль Нарди
90
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
64
13
Уоллес
Уоллес
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
19
Траоре
Ласина Траоре
70
16
Кошта
Элдер Кошта
80
Запасные
30
Си
Сейду Си
24
Раджи
Андреа Раджи
12
Бахлули
Фарес Бахлули
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
10
Силва
Бернарду Силва
29
Бочилия
Габриэль Бочилия
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави