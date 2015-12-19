Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Труа
Труа
0:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
19 дек. 2015, 22:00 МСК
19.12.2015, 22:00 МСК
суббота
Вильфред Бьен
Вильфред Бьен
Главный Судья
Составы
Труа
мин
40
Пи
Жесси Пи
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
35
Дабо
Мухамаду Дабо
90
31
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
23
Камю
Фабьен Камю
59
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
90
25
Азамум
Карим Азамум
83
8
Дарбио
Стефан Дарбио
76
21
Кабо
Джимми Кабо
90
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
29
Отон
Куэнтин Отон
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
4
Аяссе
Томас Аяссе
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
7
Кур
Йоанн Кур
13
Переа
Брайан Переа
Монако
мин
16
Нарди
Пауль Нарди
90
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
64
13
Уоллес
Уоллес
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
19
Траоре
Ласина Траоре
70
16
Кошта
Элдер Кошта
80
Запасные
30
Си
Сейду Си
24
Раджи
Андреа Раджи
12
Бахлули
Фарес Бахлули
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
10
Силва
Бернарду Силва
29
Бочилия
Габриэль Бочилия
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави