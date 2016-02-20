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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
Каррийо 25
Каррийо 38
Мбаппе 90
3:1
Матч завершен
Труа
Труа
Гуйе 80
Лига 1, 27 тур
Лига 1,
27 тур
Франция
20 февр. 2016, 22:00 МСК
20.02.2016, 22:00 МСК
суббота
Йоан Амель
Йоан Амель
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
13
Уоллес
Уоллес
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
27
Лемар
Тома Лемар
86
9
Вагнер Лав
Вагнер Лав
73
18
Кошта
Элдер Кошта
90
11
Каррийо
Гидо Каррийо
25'
38'
25', 38'
90
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
38
Туре
Алмами Туре
5
Жемерсон
Жемерсон
12
Бахлули
Фарес Бахлули
20
Пашалич
Марио Пашалич
19
Траоре
Ласина Траоре
33
Мбаппе
Килиан Мбаппе
90'
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
32
Весковац
Душан Весковац
90
31
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
64
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
80
19
Азамум
Карим Азамум
90
9
Гуйе
Бабакар Гуйе
80'
80'
90
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
35
Дабо
Мухамаду Дабо
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
8
Дарбио
Стефан Дарбио
7
Кур
Йоанн Кур
33
Конфа
Алуа Конфа