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Лига 1
Монако VS Труа
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Монако - Труа: 10 апреля 2022 смотреть онлайн
Монако
Монако
-:-
Монако - Труа: 10 апреля 2022 смотреть онлайн
Труа
Труа
Лига 1, 31 тур
Лига 1,
31 тур
Франция
10 апр. 2022, -:- МСК
10.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав
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Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
20
Дисаси
Аксель Дисаси
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
13
Геббельс
Виллем Геббельс
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
19
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
Главный тренер
Нико Ковач
Труа
мин
1
Желязны
Эрвин Желязны
23
Траоре
Шарль Траоре
24
Жиродо
Джимми Жиродо
22
Эрейе
Кристоф Эрейе
10
Ниве
Бенжамин Ниве
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
6
Азамум
Карим Азамум
27
Конфа
Алуа Конфа
29
Грандсир
Самуэль Грандсир
Запасные
4
Вискаррондо
Освальдо Вискаррондо
-
17
Обьянг
Жоанн Обьянг
-
14
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
28
Пеле
Брайан Пеле
-
26
Ньян
Адама Ньян
-
Прошлые матчи
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Труа
0 : 3
Монако
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Труа
0
Монако
3
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Монако
3 : 2
Труа
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Монако
3
Труа
2
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Монако
3 : 1
Труа
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Монако
3
Труа
1
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Труа
0 : 0
Монако
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Труа
0
Монако
0
Новости
Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке
#Лига 1
03 мая, 13:25
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
#Александр Головин
07 января, 16:16
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
Звезда «Монако» поселил в отели 80 бездомных рабочих с фруктовых плантаций
#Кейта Бальде
18 июня 2020, 13:16
Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали
#Лига 1
30 апреля 2020, 19:00
#
Новости матча
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча против «Ренна»
16 мая, 22:36
Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил
14 мая, 00:02
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
27 апреля, 16:13
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00