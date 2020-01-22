Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 38
Сон 79
2:1
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Пукки 70
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
22 янв. 2020, 22:30 МСК
22.01.2020, 22:30 МСК
среда
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
38'
38'
90
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
90
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
79'
79'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
27
Моура
Лукас Моура
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
15
Дайер
Эрик Дайер
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
39
Танганга
Джафет Танганга
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
25
Дуда
Ондрей Дуда
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
22
Пукки
Теему Пукки
70'
70'
90
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
12
Льюис
Джамаль Льюис
19
Трибулл
Том Трибулл
24
Амаду
Ибраим Амаду
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
20
Дрмич
Йосип Дрмич