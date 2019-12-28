Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Вранчич 18
Орье 61
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 55
Кейн 83
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
28 дек. 2019, 20:30 МСК
28.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
8
Вранчич
Марио Вранчич
18'
18'
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
90
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
3
Бирам
Сэм Бирам
19
Трибулл
Том Трибулл
24
Амаду
Ибраим Амаду
23
МакЛин
Кенни МакЛин
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
32
Србени
Деннис Србени
Тоттенхэм
мин
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
55'
55'
90
24
Орье
Серж Орье
61'
61'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
83'
83'
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
20
Алли
Деле Алли
90
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
90
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
21
Фойт
Хуан Фойт
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
15
Дайер
Эрик Дайер
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
39
Танганга
Джафет Танганга
29
Скипп
Оливер Скипп
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура