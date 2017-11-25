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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 74
1:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 4
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
25 нояб. 2017, 18:00 МСК
25.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
74'
74'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
21
Фойт
Хуан Фойт
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
19
Дембеле
Мусса Дембеле
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
28
Филд
Сэм Филд
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
4'
4'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк