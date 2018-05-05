Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Ливермор 90
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
5 мая 2018, 17:00 МСК
5.05.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90'
90'
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
6
Эванс
Джонни Эванс
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
22
Шадли
Насер Шадли
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
5
Якоб
Клаудио Якоб
15
Старридж
Даниэль Старридж
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Сон
Хын-Мин Сон
27
Моура
Лукас Моура