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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
5
Мьюшкович
Неманья Мьюшкович
90
8
Сухарев
Сергей Сухарев
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
24
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
86
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
68'
90
11
Палиенко
Максим Палиенко
75
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
29
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Роша
Нуну Роша
65
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
44
Шунич
Тони Шунич
57'
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Соу
Самба Соу
90
5
Теттех
Абдул Теттех
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
79'
84
13
Черных
Федор Черных
46
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
События
Матч окончен 1:2
Желтая карточка
90'
90'
Замена
Желтая карточка
86'
Замена
86'
84'
Замена
81'
Желтая карточка
79'
ГОЛ! 1:2
Замена
75'
ГОЛ! 1:1
68'
Замена
65'
57'
ГОЛ! 0:1
54'
Желтая карточка
Желтая карточка
50'
46'
Замена
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
5'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
27 августа, 20:02
22 августа, 22:05
14 августа, 22:12
08 августа, 21:57