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мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
46
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
74
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
10
Зотов
Александр Зотов
66
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
8
Сухарев
Сергей Сухарев
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
9'
55
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
91
Казаев
Ян Казаев
46
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
20
Марков
Евгений Марков
80
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Желтая карточка
90'
80'
Замена
Замена
74'
Замена
66'
ПРОМАХ!
60'
59'
Желтая карточка
55'
Желтая карточка
55'
Замена
46'
Замена
Замена
46'
Конец первого тайма (0:1)
43'
Желтая карточка
33'
Желтая карточка
9'
ГОЛ! 0:1
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
27 августа, 20:02
22 августа, 22:05
14 августа, 22:12
08 августа, 21:57