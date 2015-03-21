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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 21
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
21 марта 2015, 19:00 МСК
21.03.2015, 19:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
93
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
93
3
Кокошка
Адам Кокошка
19
33
Рыков
Владимир Рыков
93
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
93
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
93
20
Стеклов
Вадим Стеклов
58
16
Стеванович
Далибор Стеванович
93
14
Путило
Антон Путило
93
4
Смарасон
Арнор Смарасон
64
27
Угу Виейра
Угу Виейра
93
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
31
Шафинский
Юрий Шафинский
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
5
Князев
Иван Князев
8
Франьич
Иван Франьич
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
7
Фомин
Семен Фомин
18
Пугин
Алексей Пугин
77
Салугин
Александр Салугин
19
Зенев
Сергей Зенев
71
Базелюк
Константин Базелюк
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
93
55
Карлос
Жоао Карлос
93
35
Таски
Сердар Таски
93
2
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
93
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
60
20
Эберт
Патрик Эберт
93
8
Глушаков
Денис Глушаков
46
21
Чельстрем
Ким Чельстрем
93
7
Джано
Джано
83
24
Промес
Квинси Промес
21'
21'
93
69
Давыдов
Денис Давыдов
93
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
34
Макеев
Евгений Макеев
64
Кутин
Денис Кутин
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
19
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
15
Ромуло
Ромуло
53
Самсонов
Артем Самсонов
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
57
Кротов
Вячеслав Кротов