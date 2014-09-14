Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 32
Промес 70
Хурадо 72
3:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Угу Виейра 88
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
14 сент. 2014, 12:30 МСК
14.09.2014, 12:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
35
Таски
Сердар Таски
90
2
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
65
21
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
19
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
72'
72'
84
24
Промес
Квинси Промес
32'
70'
32', 70'
74
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
64
Кутин
Денис Кутин
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
7
Джано
Джано
53
Самсонов
Артем Самсонов
14
Яковлев
Павел Яковлев
69
Давыдов
Денис Давыдов
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
7
Фомин
Семен Фомин
77
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
56
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
61
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
13
Блажевич
Горан Блажевич
15
Тараканов
Егор Тараканов
8
Франьич
Иван Франьич
17
Багаев
Михаил Багаев
20
Стеклов
Вадим Стеклов
14
Путило
Антон Путило
77
Салугин
Александр Салугин
10
Давыдов
Сергей Давыдов
27
Угу Виейра
Угу Виейра
88'