Матч завершен
Спартак
Москва
2:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
4 нояб. 2001, -:- МСК
4.11.2001, -:- МСК
воскресенье
Составы