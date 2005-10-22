Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
22 окт. 2005, 13:00 МСК
22.10.2005, 13:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы