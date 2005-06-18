Матч завершен
Торпедо
Москва
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
18 июня 2005, 13:00 МСК
18.06.2005, 13:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы