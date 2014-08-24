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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Торпедо
Москва
0:3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Быстров 62
Вандерсон 64
Перейра 90
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
24 авг. 2014, 15:30 МСК
24.08.2014, 15:30 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
2
Тесак
Лукаш Тесак
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
17
Багаев
Михаил Багаев
63
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
7
Фомин
Семен Фомин
90
77
Салугин
Александр Салугин
85
16
Стеванович
Далибор Стеванович
84
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
15
Тараканов
Егор Тараканов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
5
Князев
Иван Князев
20
Стеклов
Вадим Стеклов
40
Кулешов
Юрий Кулешов
18
Пугин
Алексей Пугин
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
61
20
Аджинджал
Руслан Аджинджал
46
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
73
18
Быстров
Владимир Быстров
62'
62'
90
14
Вандерсон
Вандерсон
64'
64'
90
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
6
Гранквист
Андреас Гранквист
98
Петров
Сергей Петров
2
Марков
Николай Марков
11
Измайлов
Марат Измайлов
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
25
Шипицин
Евгений Шипицин
16
Померко
Алексей Померко
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
33
Перейра
Маурисио Перейра
90'
9
Ари
Ари
77
Конате
Мусса Конате