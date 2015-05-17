Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вандерсон 26
Лаборде 63
2:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
Путило 58
Комбаров 73
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
17 мая 2015, 18:30 МСК
17.05.2015, 18:30 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
95
98
Петров
Сергей Петров
95
6
Гранквист
Андреас Гранквист
95
4
Мартынович
Александр Мартынович
95
17
Калешин
Виталий Калешин
95
7
Мамаев
Павел Мамаев
84
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
95
15
Широков
Роман Широков
95
33
Перейра
Маурисио Перейра
85
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
63'
63'
68
14
Вандерсон
Вандерсон
26'
26'
95
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
51
Кавлинов
Денис Кавлинов
18
Быстров
Владимир Быстров
20
Аджинджал
Руслан Аджинджал
8
Газинский
Юрий Газинский
64
Ланин
Олег Ланин
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
95
67
Тигиев
Георгий Тигиев
95
33
Рыков
Владимир Рыков
95
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
95
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
73'
73'
83
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
74
20
Стеклов
Вадим Стеклов
95
16
Стеванович
Далибор Стеванович
95
4
Путило
Антон Путило
58'
58'
95
19
Зенев
Сергей Зенев
95
27
Угу Виейра
Угу Виейра
87
Запасные
31
Шафинский
Юрий Шафинский
98
Будаков
Александр Будаков
15
Тараканов
Егор Тараканов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
4
Смарасон
Арнор Смарасон
18
Пугин
Алексей Пугин
77
Салугин
Александр Салугин
71
Базелюк
Константин Базелюк