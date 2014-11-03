Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Малоян 48
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
3 нояб. 2014, 14:00 МСК
3.11.2014, 14:00 МСК
понедельник
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
8
Франьич
Иван Франьич
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
66
20
Стеклов
Вадим Стеклов
76
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
14
Путило
Антон Путило
70
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
27
Угу Виейра
Угу Виейра
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
13
Блажевич
Горан Блажевич
5
Князев
Иван Князев
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
17
Багаев
Михаил Багаев
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
7
Фомин
Семен Фомин
18
Пугин
Алексей Пугин
10
Давыдов
Сергей Давыдов
Арсенал
мин
1
Филимонов
Александр Филимонов
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
71
3
Лозенков
Иван Лозенков
90
23
Калешин
Игорь Калешин
90
8
Сухарев
Сергей Сухарев
90
4
Васильев
Андрей Васильев
90
24
Смирнов
Дмитрий Смирнов
46
90
Лях
Андрей Лях
90
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
61
48
Кутьин
Александр Кутьин
90
Запасные
16
Котов
Сергей Котов
30
Кликин
Максим Кликин
2
Ершов
Иван Ершов
88
Макаренко
Александр Макаренко
19
Осипов
Евгений Осипов
28
Рыжков
Владислав Рыжков
27
Игнатьев
Сергей Игнатьев
7
Зотов
Александр Зотов
38
Малоян
Артур Малоян
48'
14
Маслов
Сергей Маслов
11
Базанов
Алексей Базанов
99
Вотинов
Максим Вотинов