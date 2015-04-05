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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Малоян 50
1:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
Пугин 43
Комбаров 61
Путило 71
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
5 апр. 2015, 20:15 МСК
5.04.2015, 20:15 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
99
Муха
Ян Муха
92
22
Тесак
Лукаш Тесак
92
23
Калешин
Игорь Калешин
92
19
Осипов
Евгений Осипов
92
14
Хагуш
Анри Хагуш
92
11
Костя
Флорин Костя
92
7
Зотов
Александр Зотов
69
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
92
28
Рыжков
Владислав Рыжков
46
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
92
14
Маслов
Сергей Маслов
46
Запасные
16
Котов
Сергей Котов
3
Лозенков
Иван Лозенков
2
Ершов
Иван Ершов
4
Васильев
Андрей Васильев
8
Сухарев
Сергей Сухарев
24
Смирнов
Дмитрий Смирнов
7
Корытько
Владимир Корытько
77
Лепский
Максим Лепский
85
Крючков
Александр Крючков
90
Лях
Андрей Лях
38
Малоян
Артур Малоян
50'
48
Кутьин
Александр Кутьин
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
92
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
92
33
Рыков
Владимир Рыков
92
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
92
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
61'
61'
92
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
60
20
Стеклов
Вадим Стеклов
92
16
Стеванович
Далибор Стеванович
92
14
Путило
Антон Путило
71'
71'
84
18
Пугин
Алексей Пугин
43'
43'
92
27
Угу Виейра
Угу Виейра
72
Запасные
31
Шафинский
Юрий Шафинский
98
Будаков
Александр Будаков
3
Кокошка
Адам Кокошка
5
Князев
Иван Князев
8
Франьич
Иван Франьич
7
Фомин
Семен Фомин
4
Смарасон
Арнор Смарасон
77
Салугин
Александр Салугин
19
Зенев
Сергей Зенев
71
Базелюк
Константин Базелюк