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Торпедо VS Арсенал
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Торпедо - Арсенал: 07 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Торпедо - Арсенал: 07 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 17 тур
ФНЛ,
17 тур
Россия
7 окт. 2013, 16:00 МСК
7.10.2013, 16:00 МСК
понедельник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:15
Арсенал
1
Торпедо
3
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
14:00
Торпедо
0 : 1
Арсенал
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
14:00
Торпедо
0
Арсенал
1
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
19:00
Арсенал
1 : 0
Торпедо
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
19:00
Арсенал
1
Торпедо
0
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
16:00
Торпедо
2 : 0
Арсенал
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
16:00
Торпедо
2
Арсенал
0
Новости
ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник
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#Саломон Рондон
13 марта, 16:49
4
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#Александр Ломовицкий
13 марта, 15:58
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
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08 марта, 19:50
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«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти
#Деян Ловрен
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ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
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#Дмитрий Айдов
16 ноября 2020, 22:55
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Новости матча
«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх
13 марта, 15:57
«Арсенал» не забивал в РПЛ семь матчей подряд. В игре с ЦСКА – два гола за первый тайм
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Фернандес травмировался в матче с «Арсеналом». Ломовицкий наступил ему на лицо
13 марта, 14:34
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52
На стадионе «Зенита» запустили политический тег. Это поддержка ветерана Артеменко в деле против Навального
21 февраля, 01:39
«Арсенал» обыграл «Зенит» и прошел в четвертьфинал Кубка России
20 февраля, 19:05