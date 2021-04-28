Томь - Чайка: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Томь
Томск
-:-

Томь - Чайка: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Чайка
Песчанокопское
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
Чайка
мин
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
47
Филиппов
Михаил Филиппов
-
Савичев
Константин Савичев
-
Кулишев
Артем Кулишев
8
Карташов
Дмитрий Карташов
38
Алейников
Василий Алейников
22
Ужгин
Матвей Ужгин
-
O. Migunov
O. Migunov
82
Олейников
Иван Олейников
29
Хозин
Владимир Хозин
9
Чочиев
Алан Чочиев
Запасные
1
Ярусов
Даниил Ярусов
-
55
Пискунов
Антон Пискунов
-
92
Хайруллов
Радик Хайруллов
-
45
Парадин
Игорь Парадин
-
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
-
88
Безденежных
Игорь Безденежных
-
99
Володкин
Петр Володкин
-
77
Dmitri Borodin
Dmitri Borodin
-
7
Хохлачев
Александр Хохлачев
-
91
Viktor Morozov
Viktor Morozov
-

Прошлые матчи

01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Чайка
1 : 1
Томь
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Чайка
1
Томь
1
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 13:00
Томь
3 : 1
Чайка
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 13:00
Томь
3
Чайка
1

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#ПФЛ
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11 декабря 2020, 18:54
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27 июля 2020, 17:20
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