Матч завершен
Томь
Томск
Дьяков 25
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
17 сент. 2016, 14:00 МСК
17.09.2016, 14:00 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
25'
25'
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
23
Враньеш
Огнен Враньеш
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
17
Пугин
Алексей Пугин
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
61
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
90
22
Самодин
Сергей Самодин
85
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
19
Тен
Петр Тен
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
11
Касьян
Александр Касьян
18
Попов
Артем Попов
15
Голышев
Павел Голышев
13
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
90
19
Тесак
Лукаш Тесак
66
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
8
Шешуков
Александр Шешуков
85
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
28
Рыжков
Владислав Рыжков
46
84
Власов
Олег Власов
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
77
Фильцов
Александр Фильцов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
11
Аппаев
Хызыр Аппаев