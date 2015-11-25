Арсенал - Томь: 25 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Тула
1:2

Арсенал - Томь: 25 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
25 нояб. 2015, 19:00 МСК
25.11.2015, 19:00 МСК
среда
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:30
Арсенал
3 : 0
Томь
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:30
Арсенал
3
Томь
0
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 14:00
Томь
1
Арсенал
0
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
Арсенал
1 : 2
Томь
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
Арсенал
1
Томь
2
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 16:45
Томь
1 : 3
Арсенал
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 16:45
Томь
1
Арсенал
3

Новости

ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник
4
#Саломон Рондон
13 марта, 16:49
4
Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком
#Александр Ломовицкий
13 марта, 15:58
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти
#Деян Ловрен
20 февраля, 18:58
ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
2
#Дмитрий Айдов
16 ноября 2020, 22:55
2
# Новости матча
«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх
13 марта, 15:57
«Арсенал» не забивал в РПЛ семь матчей подряд. В игре с ЦСКА – два гола за первый тайм
13 марта, 14:53
Фернандес травмировался в матче с «Арсеналом». Ломовицкий наступил ему на лицо
13 марта, 14:34
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52
На стадионе «Зенита» запустили политический тег. Это поддержка ветерана Артеменко в деле против Навального
21 февраля, 01:39
«Арсенал» обыграл «Зенит» и прошел в четвертьфинал Кубка России
20 февраля, 19:05